Pichetto quiere un plebiscito para definir si quieren o no una central nuclear

El senador Miguel Pichetto y el intendente de la rionegrina Sierra Grande, Nelson Iribarren, adelantaron que solicitarán un plebiscito provincial para que sean los propios habitantes de Río Negro quienes decidan si quieren, o no, una central nuclear en su territorio. La consulta sería movilizada antes de abril de 2018.

Con las elecciones atrás, Pichetto y Iribarren comenzaron a darle un nuevo e inesperado impulso a la posibilidad de construir una central con capitales chinos en la provincia patagónica.

A fines de agosto, tras la derrota electoral en las PASO, el gobernador Alberto Weretilneck declinó la oferta del gobierno de Mauricio Macri de levantarla en Sierra Grande, junto a la costa atlántica. Incluso una delegación de especialistas ya había visitado la zona con el apoyo del mandatario.

Weretilneck argumentó que la propuesta no contaba con el apoyo del electorado, un hecho que se reflejaba, en su visión, en la baja cantidad de votos que obtuvo el candidato de su partido Juntos Somos Río Negro, Fabián Gatti, en las primarias. Finalmente, el gobernador bajó a Gatti de la pelea por un lugar en el Congreso porque consideró que se dirimían intereses nacionales.

No obstante, Pichetto nunca dio por perdida esta batalla y, según sus propias palabras, esperó a que pasaran las elecciones de 22 de octubre para empujar el proyecto. “Fui prudente durante el período electoral, no quise adelantar una opinión, pero ahora creo que no hay que darle la espalda”, dijo el senador a medios locales.

“Es la inversión más importante en la provincia desde su creación en 1958”, agregó. Pichetto se llamó al silencio durante el proceso electivo con el propósito de no afectar las aspiraciones de la diputada del FpV, María Emilia Soria, contraria a la iniciativa, quien buscaba renovar su banda.

El miércoles pasado, en la sesión del Senado, Miguel Pichetto le pidió al jefe de Gabinete Marcos Peña que se reabra el debate por la instalación de la central nuclear en Río Negro.

El senador peronista calificó de “mediocridad desoladora” la decisión de la legislatura rionegrina de prohibir la construcción de centrales nucleares en esa provincia. Miguel Pichetto impulsa un plebiscito para que los rionegrinos definan si quieren, o no, una central nuclear en su provincia.

La central nuclear implica una inversión de más de USD 8.000 millones y generaría unos 5.000 puestos de trabajo directo por cuatro años y unos 35 mil puestos indirectos, según la municipalidad de Sierra Grande.

El intendente de la localidad indicó que no se resignará a la decisión de Weretilneck. Además calificó de “inconstitucional” a la ley provincial promulgada que acompañó el rechazo del gobernador en el marco de la cual se prohíbe la instalación de centrales de este tipo en Río Negro.

“Consideramos en particular, en función digamos de los asesoramientos técnicos, que la ley no es constitucional. Entonces ahí puede haber una veta. Por otro lado creemos que podríamos realizar una consulta popular para que se exprese el pueblo. Hay varios puntos que se pueden tratar, que se pueden ver y diseñar algún tipo de estrategia en función digamos de lo que uno va viendo y conversando con las autoridades”, dijo el intendente a NoticiasNet.

La semana pasada, Irribarren se encontró en Buenos Aires con Sebastián García De Luca, viceministro de Interior de la Nación, Juan Martín, coordinador del ministerio en Río Negro y el diputado nacional, Sergio Wisky para discutir líneas de acción en este sentido. Iribarren planea, trascendió, dar de baja la normativa municipal que se opone a la utilización de energía nuclear en su propia localidad.

Según informó el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su encuentro con los senadores, el gobierno no ha tomado todavía una decisión acerca de dónde instalar la quinta central, aunque deslizó que podría ser en el Complejo Nuclear Atucha.

Pichetto quiere aprovechar que la decisión final no está tomada e impulsar una consulta popular en su provincia. “Río Negro no va a traicionar su tradición nuclear”, subrayó.

Pichetto ha subrayado que existe una contradicción cultural entre la oposición al proyecto y el funcionamiento de centros de investigación y desarrollo de esta materia en Bariloche –donde hay un reactor nuclear para estudio– como el Instituto Balseiro y el INVAP.