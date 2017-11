Jones Huala pidió la recusación del juez federal de Bariloche

El líder mapuche Facundo Jones Huala pidió la recusación del juez federal Gustavo Villanueva, a través de una nota que envió a la Defensoría Federal de Bariloche y al Juzgado Federal, argumentando que no existen garantías jurídicas ni debido proceso.

“En mi carácter de prisionero político mapuche, solicito la recusación del juez Gustavo Villanueva debido a su falta de parcialidad, enemistad manifiesta con mi persona, el Movimiento Político del que formo parte y el Pueblo Mapuche Organizado”, remarcó en la solicitud.

Jones Huala remarcó que hasta ahora, “ha rechazado casi todas las pruebas y testigos, tanto jurídico técnicas como políticas. “¿Cómo puedo defenderme si no me aceptan pruebas y testigos? No existen garantías jurídicas ni debido proceso”, indicó.

Agregó que Villanueva “fue parte del contexto jurídico, político y social en el que la confrontación entre sus aparatos represivos y comuneros-militares mapuche y simpatizantes de nuestro movimiento desencadenó la desaparición forzada de Santiago Maldonado, 9 detenidos en Bariloche y 7 en Buenos Aires, entre otros hechos trágicos digitados entre funcionarios políticos y judiciales, incluidos Guido Otranto y también Gustavo Villanueva”.

El lonko mapuche denunció que “se esfuerzan en esconder delitos políticos tras la fachada de delitos comunes” y recalcó “si en el propio país donde nací no tengo garantías jurídicas ni debido proceso, ¿qué puedo esperar de un país en que la historia reciente ha sido condenado por montajes y violencia contra mi pueblo a nivel internacional?”.

Al término de la nota, recalca que “mientras suba la presión, la censura y la hostilidad, más resistiremos”.