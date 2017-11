“Un día vamos a recordar estos 22 meses que llevamos de Cambiemos por las más profundas y radicales estafas al pueblo argentino”

El legislador Mario E. Sabbatella por Fuerza Nacional y Popular de Río Negro, denuncia la grave acción publicada en el Boletín Oficial del 2 de noviembre, Decreto 882/2017, donde se transfieren acciones de Dioxitek (fábrica de pastillas de uranio que se utilizan para la fabricación de combustibles nucleares) que hoy están en poder de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), al Ministerio de Energía y Minería. Y se encomienda al Ministerio la venta de las mismas.

El Decreto mencionado no solo entrega acciones de la fabricación de pastillas de uranio sino también varias Centrales, entre ellas Central Dique S.A., Centrales Térmicas Patagónicas S.A., Central Puerto S.A. y Central Térmica Güemes S.A.

“Un día vamos a recordar estos 22 meses que llevamos de Cambiemos, como la época en que los globos amarillos taparon las más profundas y radicales estafas al pueblo argentino, pero mientras tanto, mientras procesan a la ex presidenta por causas que todos sabemos están infladas por la persecución judicial que avala y promueve este gobierno, tenemos que encontrar huecos en la prensa para denunciar que se están privatizando nuestros esfuerzos industriales en materia nuclear. No solo perdemos soberanía sino que entregamos materia prima sumamente valiosa a manos privadas.” Expresa el diputado provincial por Río Negro, Mario E. Sabbatella, y agrega que “me preocupa que esas materias nucleares sean entregadas a manos privadas sobre las que no tenemos como país ninguna capacidad de influenciar sobre el uso de las mismas. Mientras la producción de insumos nucleares esté bajo el ala del Estado, sin duda la responsabilidad sobre su uso, es mayor.”

El bloque de Fuerza Nacional y Popular prepara un pedido de comunicación sobre este grave tema “que nos remonta a un ritmo peligroso y vertiginoso, a la época del Estado entreguista de los ´90. Lamento que algunos ciudadanos no perciban lo peligroso de esta situación, a esa gente le pediría que reflexione ya que todo esto que hoy entrega el gobierno de turno – y por Decreto – a manos privadas, fue construido por todos los argentinos en la década anterior. Más que una pesada herencia, este gobierno recibió un país rico y lo está vaciando con la avaricia de un depredador que se apura a llevarse todo hacia el ámbito privado. Así se comportan los gobiernos neoliberales: se hacen del esfuerzo colectivo”.

Prensa Mario Ernesto Sabbatella 2 de noviembre