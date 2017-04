Se fue Lousteau quien lo reemplazará? Suenan varios nombres

El portazo que pegó el renunciante embajador argentino en Washington Martín Lousteau este lunes aceleró la carrera dentro de la Cancillería y la Casa Rosada para designar reemplazante. Ante las consultas, fuentes oficiales contestaron que “no hay urgencia” para nombrar nuevo embajador, pero en el Palacio San Martín, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, los voceros confirmaron que existe una lista con “cinco o seis candidatos” para reemplazar a “Guga”. La dimisión que presentó el lunes sería aceptada velozmente por su superior jerárquica, la canciller Susana Malcorra, a quien el renunciante no le envió ni la carta ni los dos informes con recomendaciones que le presentó al presidente Mauricio Macri. Tal desaire, deslizan cerca de la ministra, podría implicar su inmediata partida de la señorial residencia que habitaba en Washington, ubicada en el 1600 de la Avenida New Hampshire.

Las versiones son divergentes sobre el malestar que cosechó la renuncia. Algunos aseguran que la furia es del jefe del Estado por haber anticipado una jugada que implicará una contienda electoral indeseada en la Ciudad de Buenos Aires. Otros depositan la bronca en Malcorra, que cuestiona la eficiencia de “Guga” desde que fue nombrado en el cargo. Las críticas empeoraron con la victoria de Donald J. Trump como sucesor de Barack Obama en la Casa Blanca. “Es increíble que Lousteau le hable al Presidente de recomendaciones sobre el futuro de la relación bilateral, cuando su desempeño dejó mucho que desear, ante un escenario donde su embajada no previó que una victoria de Trump implicaría un verdadero problema para las exportaciones argentinas de limones, de biodiesel o de carne”, se quejó un diplomático sin destino en el exterior, mientras asume que la falla de pronóstico también incluyó al Palacio San Martín.

“No es determinante si Lousteau se va ahora mismo o luego de la visita presidencial a Washington”, contestó escuetamente una fuente de la Cancillería sobre la posibilidad de que el renunciante quede fuera del cargo esta semana, antes de que el Presidente anuncie su visita oficial a la Casa Blanca para el 27 o 28 de este mes. La renuncia, sin aviso previo a la Cancillería, dejó a Macri al borde de un papelón frente a su colega Trump. Para los voceros oficiales el rol del diplomático político saliente “es menor” y más allá del “pésimo momento que eligió para irse”, el interrogante ahora tiene que ver con su sucesor.

Sin embargo, el instante del portazo tiene un contexto de intrigas. Ocurrió una semana después del escándalo que se desató por la filtración del listado de armamento que la Argentina quiere comprarle a Estados Unidos, según reveló el programa televisivo El Destape. El documento (presentado al Senado de los Estados Unidos para que analice la petición de adquisición) lleva la firma de Lousteau y su autenticidad jamás fue desmentida. La canciller Malcorra negó que la Argentina quiera comprar todo lo que dice el listado, pero puertas adentro del Palacio San Martín la filtración desató todo tipo de especulaciones, porque se trata de documentos reservados que promueven la compra de armamento extranjero más importante de los últimos 40 años de historia nacional. Pueden haberse filtrado en Buenos Aires o en Washington, pero cada hipótesis encierra acusaciones cruzadas.

Tras el estallido del caso, y las desmentidas oficiales, Guga renunció a la misión diplomática y confirmó en la misma misiva que será candidato en las próximas elecciones legislativas de octubre por la capital, una opción que el PRO, y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quieren evitar por todos los medios.

LOS NOMBRES. Funcionarios de la Casa Rosada y de la Cancillería confiaron que existe un sexteto de postulantes. Uno de ellos es el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat Gay, que antes de asumir el cargo en diciembre de 2015, pugnaba por ser canciller. Ahora su apellido resuena como destinatario de un nombramiento que buscaría recomponer una relación que se enfrió a fines del año pasado, poco después de su partida.

Entre los ex integrantes del Gabinete que aparece en la lista también figura la ex titular de Aerolíneas Argentinas, Isela Costantini, que partió en medio de distintas versiones sobre desacuerdos personales con su jefe inmediato, el ministro de Transporte Guillermo Dietrich. Además del interés oficial por recomponer la relación, también pesa el perfil y las relaciones políticas de la ex gerenta general de la filial local de la automotriz General Motors.

Los candidatos incluyen a dos funcionarios que dependen directamente del jefe de Gabinete Marcos Peña: la secretaria de Relaciones Parlamentarias y Administración Paula María Bertol y el influyente secretario de Asuntos Estratégicos Fulvio Pompeo, que funge como un “vicecanciller”, pero desde un despacho muy cercano al de Macri en Balcarce 50.

Otro aspirante mencionado está debajo de Malcorra: es el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Horacio Reyser Travers, ex asesor de inversiones del Presidente y organizador del Mini Davos del año pasado junto al ministro de Producción Francisco Cabrera, cuyo nombre fue uno de los primeros en abrir las especulaciones sobre el primer embajador argentino que deberá designar Macri para convivir con la nueva administración Trump. Cabrera tiene un obstáculo: no cultiva la mejor relación con Malcorra y su desempeño al frente de la cartera de Producción carga con críticas dentro del Gabinete, que a veces son compartidas hasta por Macri, su máximo sostén. En el caso de Travers, se trata de un ex Techint y ex Southern Cross que mantiene una relación personal con el Presidente y cultiva una buena relación con la diplomacia norteamericana desde su paso a principios del 2000 por el Centro Argentino para el Desarrollo y la Apertura en América Latina (CADAL), un think thank cuya agenda internacional desde Buenos Aires está concentrada en Venezuela, Cuba y los países que formaron parte de la ex URSS.

Aunque su nombre sonó a fines del año pasado como posible aspirante, la primera lista de candidatos a reemplazar a Guga por ahora no incluye al ex vicepresidente de Asuntos Externos de ExxonMobil Argentina Tomás Hess, que cumplió 35 años en la corporación petrolera conducida hasta 2016 porRex Wayne Tillerson, actual secretario de Estado de Trump. El ex CEO que ahora comanda a la diplomacia norteamericana tiene una buena relación con Hess y con el ministro de Energía Juan José Aranguren.

Hasta ahora los datos confirman que el Gobierno no prevé nombrar a un embajador de carrera, sino a uno político. “Desde que asumimos nunca especulamos con nombrar a un embajador de carrera en Washington más allá de las intenciones que pudo tener (el ex vicecanciller Carlos) Foradori, pero sus chances son nulas”, disparó una fuente de la Rosada que no descarta nuevos competidores para una decisión que dependerá de Macri. Su dedazo definirá si la embajada argentina en Washington será una oficina o un ministerio, de acuerdo al perfil del nombre que elija y de la relación que el futuro diplomático mantenga con el Presidente.