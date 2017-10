“Quienes pensamos de manera similar, quienes estamos con el proyecto nacional y popular debemos unirmos es la mejor forma de defender al pueblo” Rousiot

En diálogo con Todo Política la concejal por el Frente para la Victoria Evelyn Rousiot avanzó sobre diferentes temas de la actualidad política, donde se mostró muy optimista por los resultados de las elecciones pasadas, habló sobre el voto de la diputada Soria en favor del desafuero del exministro De Vido.

Respecto a la actualidad política local dijo encontrarse sorprendida, con el nuevo veto realizado por el intendente José Luis Foulkes el pasado viernes, a una ordenanza sancionada por el Concejo deliberante de la capital, y no por que no tenga el derecho, ya que Carta Orgánica le permite vetar cualquier ordenanza, “sino porque esta es una ordenanza que se viene trabajando desde hace ya bastante tiempo y que surgió a través de una “inquietud” de los vecinos del 22 de Abril. Cuando salieron beneficiados con las viviendas, los vecinos firmaron un acta de ocupación, que establecía que a los 6 meses iban a comenzar a pagar las correspondientes cuotas”.

A lo que Rousiot agregó “En el fondo de la cuestión todos estábamos de acuerdo, no se le puede cobrar la cuota a una persona a la cual le hemos entregado una casa sin ventanas, sin puertas, que todavía no tienen los servicios, que se han pasado todo un invierno sin gas, que recién ahora se estaba instalando el gas y las cloacas. Estamos a esta altura del año y todavía no se han instalado. La cosa es que nos poníamos de acuerdo en el fondo de la cuestión pero no en las formas”.

“No teníamos conocimiento de que esta ordenanza iba a ser vetada, ahora vamos a trabajar junto al presidente del concejo en busca de los consensos necesarios para ratificarlo en la próxima sesión”, aseguró la concejal.

Consultada sobre el voto positivo de Maria Emilia Soria al desafuero del diputado Julio De Vido, dijo tener conocimiento del voto por declaraciones realizadas por la diputada en varias ocasiones antes de las elecciones, y que entendía que se había dado en cumplimiento del pedido del Juez que investiga la causa.

En relación a las elecciones dijo “en Río Negro nos dejó varias enseñanzas para nuestro espacio político que tienen que ver con la necesidad de una renovación dirigencial que se vio plasmada en el armado de la lista conformada por cuatro personas jóvenes donde tres de los cuales son concejales de sus ciudades”. Y agregó “Esto nace de una iniciativa del presidente del PJ Martín Soria, quien conformó la liga de concejales y en la primera oportunidad que como presidente tuvo, convirtió este espacio en la columna vertebral de su proyecto político, poniendo en la lista a tres jóvenes concejales, en una clara muestra del que el tan mentado recambio generacional hoy es una realidad dentro del Frente para la Victoria “.

“Otra de las enseñanzas que las elecciones nos deja es precisamente, si quienes pensamos de manera similar, si quienes estamos dentro de un proyecto nacional y popular que difiere absolutamente de las políticas planteadas tanto económica como sociales por el gobierno de Mauricio Macri nos unimos es la mejor forma de defender al pueblo entero de estos embates y si en cambio nos dividimos le hacemos flaco favor a los sectores mas humildes que se van a ir intensificando con el tiempo” dijo la edil viedmense.

Al finalizar le consultamos sobre el 2019 a lo que sin ninguna duda dijo “nosotros como peronistas y viedmenses tenemos que estar presentes en los espacios de decisión, no podemos dejar que nuestra ciudad siga siendo relegada, no podemos dejar que siga siendo administrada de la manera que se lo está haciendo, vamos a pelear por los lugares de importancia que Viedma se merece y en particular para que Viedma tenga un intendente o intendenta del FpV”.