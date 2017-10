Pichetto y Abal Medina participaron de una charla de formación política junto a Duran Barba

Los senadores Juan Manuel Abal Medina y Miguel Ángel Pichetto participaron de una charla de formación política con Jaime Durán Barba, y otros referentes de Cambiemos en la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para la Nueva Argentina (FEPESNA).

El jefe del bloque del PJ en la Cámara alta y el senador se reunieron con asesor de campaña de Mauricio Macri y otros referentes de Cambiemos, gesto leído como una señal más del acercamiento de ciertos sectores del peronismo con el Gobierno, luego de que Abal Medina quedara afuera de la Cámara de Diputados.

Cabe recordar que Florencio Randazzo, líder del espacio Cumplir, que integra Abal Medina, recibió el agradecimiento del presidente de Diputados, Emilio Monzó: “Le debemos dos resultados electorales favorables por las decisiones que ha tomado.”

Por su parte Pichetto, ya había sido acusado por el PJ rionegrino lo acusó de ser el “senador 16 de Cambiemos”. “Es cierto que su trayectoria política, al no tener futuro, es poco lo que tiene que perder. Justamente no es Ud, la persona más indicada para opinar, cual es el rol de la compañera más importante, que tiene hoy no solo el peronismo, sino el conjunto del campo nacional y popular. Espacio, al cual Sr, Miguel Pichetto, ya ni representa, ni defiende”, criticaron.