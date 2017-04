Miler: “A Viedma le falta un gestor político”

El Secretario General de UOCRA Seccional Viedma, Damián Miler, señaló que Viedma no cuenta con “un gestor que pelee por obras par Viedma y la zona Atlántica”, por lo que no existen proyectos en carpeta para el presente año ni para el próximo. “Sabemos de la buena gestión del Gobierno de Río Negro para la zona cordillerana y el Alto Valle, pero nadie gestiona obras para Viedma”.

Tras una reunión de la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública en Nación, de la que participó el Gobierno de la Provincia, Miler explicó que no existe ningún proyecto en carpeta que permita tener previsibilidad y un cronograma de obras en la capital provincial y en toda la Costa Atlántica, contrariamente a lo que ocurre con zonas como la cordillerana y el alto valle.

“Mi visión personal es que Viedma no tiene un gestor que pelee por Viedma y la Zona. Sabemos de la muy buena gestión que está haciendo el Gobierno de Río Negro para la zona cordillerana y para el Alto Valle pero para Viedma no hay gestor”, señaló el dirigente sindical.

El líder gremial notó la falta de gestor durante un encuentro de la Comisión de Seguimiento de la Obra Pública del Ministerio del Interior, de la que participa la Cámara de la Construcción de Río Negro, la Secretaría de Vivienda, la organización gremial UOCRA y que participó como invitado el Gobierno de la Provincia de Río Negro representado por el interventor del IPPV, Jorge Barragán. Estas reuniones se desarrollan en forma periódica para dar un seguimiento de la obra pública con financiamiento nacional en cada provincia.

“Más allá de los resultados de la reunión, me quedé con la sensación que a Viedma le falta un gestor político para que gestione obras, no solamente para Viedma, sino para toda la costa Atlántica. Cuando se inició la reunión el Gobierno nacional comenzó a preguntarle al gobierno de la provincia sobre los avances y rendición de los dineros ya enviados por el gobierno nacional y haciendo referencia únicamente a las obras que se ejecutan en la zona cordillerana. Finalizada esa parte, con la justificación de la provincia sobre por qué no empezaban las obras, el Gobierno rionegrino comienza a hablar sobre las obras que se desarrollan en el Alto Valle, y parecía que ya se terminaba la reunión y sobre la Costa Atlántica y Viedma nadie decía nada”, comentó Miler.

Por tal motivo, un asesor de UOCRA Central presentó al Secretario General de UOCRA Viedma en representación de la Costa Atlántica, señalando: “allí no hay trabajo”. Los funcionarios se miraron con cara de interrogación. “Nadie conocía la situación”, comentó Miler. “Le explicamos que necesitamos construir viviendas, planteamos que en determinado tiempo construíamos 500 a 700 viviendas, lo que implica un puesto de trabajo por vivienda, y este año solamente teníamos la construcción de 32 viviendas y por eso necesitábamos un aporte para reactivar la actividad”.

“Por supuesto el gobierno nacional tomó el reclamo, pidió que acompañemos a empresas y al gobierno de la provincia a presentar nuevos proyectos porque la provincia no presentó otro proyecto que el de las 270 casas para la zona, porque también tenemos que ir pensando qué hacer una vez finalizadas”, agregó el dirigente.

Agregó: “No hay nadie que tenga el poder político para gestionar por nuestra zona de jurisdicción y para la reactivación de la obra pública se tienen que presentar proyectos, independientemente de las 270 viviendas que el Gobierno tendrá que buscar los mecanismos para justificarlas como bien social para poder hacerlas en forma inmediata y no encontrar inconvenientes a través de la nueva operatoria”.

“Si logramos justificar que las viviendas se tengan que hacer como plan social eso se pondría en marcha en forma inmediata, con la nueva operatoria entraríamos en los interrogantes, y sabemos que en toda etapa de transición el tiempo transcurre y las cosas se demoran. Estamos en esa disyunitva de ver como encaramos esas 270 viviendas para tener un plan de obras este año, porque si no deberemos esperar el año que viene”, concluyó Damián Miler.