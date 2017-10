Maria Emila Soria: ¨En Río Negro el partido está unido, de pie además renovado y lleno de esperanza¨

Tras el contundente triunfo obtenido Soria manifestó “mucha alegría y un gran agradecimiento a los vecinos por el acompañamiento que nos dieron¨.

La diputada a su vez recordó a quienes le acompañaron con su trabajo y sus votos en la campaña: “Soy agradecida y muy memoriosa”, aunque sobre el resultado que obtuvo comentó: “Estamos contentos, no sé, si festejando porque soy muy exigente, quería esa segunda banca,-aclaró-.

La diputada del Frente para la Victoria sostuvo: “El electorado de Río Negro fue contundente, no quiere la política del gobierno nacional”, afirmó. “De hecho, somos la provincia que se impuso a la política del gobierno Mauricio Macri, y tenemos la responsabilidad de ser la gran oposición en el Congreso de la Nación”, aseguró.

Soria reflexionó que las elecciones no cambiaron demasiado la conformación de diputados, y sintetizó que a pesar del triunfo de Cambiemos en la mayoría de las provincias, el FPV o Unidad Ciudadana pasará 72 a 70 diputados. Todos saben que la política en Argentina es muy dinámica, y eso María Emilia Soria lo tiene bien claro, por esa ya piensa y habla sobre el 2019.

“No falta nada para eso -comenta-. Hay muchos temas que solucionar aún en mi provincia y que los compartiremos en la campaña de cara al 2019. Por supuesto que la aspiración es gobernar Río Negro, no es un capricho, sino que queremos transformarla, ponerla de pie”, enfatizó.

En lo que respecta a la política interna, los peronistas de todo el país ya venían anunciando la necesidad de una recomposición del partido, mas ahora con los resultados electorales adversos.

Sobre esto Soria sostiene: “En Río Negro el partido está unido, esto fue responsabilidad de Martin (Soria), poner de pie al partido justicialista en la provincia, además de renovarlo y llenarlo de esperanza”.

Confirmó el lanzamiento de su hermano y presidente del PJ, Martín Soria, como candidato a gobernador para 2019. Al respecto dijo que “nosotros, o por lo menos yo, he visto como el partido justicialista de Rio Negro se renovó, como nos pusimos otra vez de pie, y eso demandó una gran esfuerzo, no es fácil conducir a distintas fuerzas, no fue fácil lograr esta unidad que sin dudas fue la gran herramienta de este triunfo y eso tiene un nombre que es el gran trabajo que hizo Martín.