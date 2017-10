Macri lo hizo: De Vido sin fueros se entregó y quedó detenido en Comodoro PY

El Gobierno de Cambiemos se dio el mayor de los gusto desde que asumió en diciembre de 2015: le quitó los fueros al diputado nacional Julio De Vido, que con 176 votos a favor, 1 abstención y cero negativos, el oficialismo logró su cometido, y quien minutos después se entregó en los tribunales de Comodoro Py y quedó detenido.

De Vido ingresó por una puerta trasera y acompañado de su abogado, Maximiliano Rusconi. “Mándenle champagne a la doctora Carrió”, dijo irónico el exministro antes de ingresar al edificio, logrando eludir el impresionante operativo de Gendarmería que se armó para concretar su detención.

El bloque del Frente parea la Victoria no pudo frenar la caída de su compañero de bancada. Tampoco estuvo en el recinto para defenderlo en la transmisión en cadena nacional de la sesión más esperada por el Gobierno. Antes, había anunciado que no participaría de lo que consideró un show de la “persecución” y el “hostigamiento”.

Procesado por presuntas irregularidades en la compra de gas licuado y desvío de fondos en la administración del yacimiento de Río Turbio, De Vido es, acaso, el mayor trofeo buscado por el Gobierno después de la senadora electa Cristina Fernández de Kirchner. Antes de las PASO, había intentado, sin éxito, avanzar sobre los fueros del ex ministro más poderoso de los gobiernos kirchneristas. El juez federal Luis Rodíguez había rechazado pedirle al Congreso que lo quitara su paraguas parlamentario. Pero la semana pasada, unas horas antes de las elecciones legislativas del domingo, la Cámara Federal porteña dejó sin margen de maniobra al magistrado: le ordenó que hiciera lo que no había querido hacer. La medida judicial terminó de allanar el camino, selló la suerte del ex funcionario y le dio al Gobierno motivos para seguir festejando.

En el mes de julio el oficialismo avanzó también contra el arquitecto De Vido pero propuso expulsarlo de la Cámara tras acusarlo de poseer “inhabilidad moral” para ocupar el cargo. Finalmente, la expulsión no pudo concretarse porque Cambiemos no consiguió los votos. Meses después, las resoluciones judiciales de los magistrados Claudio Bonadio y Rodríguez permitieron re-encauzar la discusión para desaforar al ex ministro kirchnerista, guardián del presupuesto más holgado de los 12 años de administración kirchnerista.

El punto de partido para completar el desafuero se dio el martes en la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, cuando se emitió dictamen para los dos pedidos de desafuero del legislador De Vido, quien acumula dos órdenes de detención emitidas por los jueces Luis Rodríguez y Claudio Bonadio. Este miércoles, en el marco de una sesión especial, el oficialismo, con el apoyo del massismo, de sectores del peronismo y de la izquierda, sentenció el desafuero de De Vido.