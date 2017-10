“La mujeres radicales de Río Negro y el viaje con Lorena”

“Maravilloso como un viaje fue la experiencia de habernos reunido, mujeres, radicales, rionegrinas en esta experiencia de atrevernos a ser, del derecho y del revés, tal como somos y de este modo sencillo y cotidiano ir sumándonos en cada parada, para alimentar la esperanza de que otra mujer, rionegrina y radical, nos represente a todos en una banca en el Congreso Nacional. A poco de detenernos frente a las urnas, queremos compartir lo mucho que este viaje nos ha enriquecido. Agradecer y celebrar, aún antes del resultado porque entendimos que la importancia estuvo en el viaje en sí mismo.”

“La casualidad, la alegría, el desparpajo, las ganas, todo nos fue reuniendo en el camino en donde viajamos acompañando a Lorena Matzen. Entre apresuramientos o arrebatos, nos reímos, nos solidarizamos, nos acompañamos, nos apoyamos las unas a las otras y siempre, sin decirnos una palabra, entendimos que lo importante ya lo habíamos logrado. Porque viajamos juntas por meses y no hubo nada, ni un gesto, ni una palabra, ni un hecho del que tuviéramos que arrepentirnos”.

“Casi sin conocernos personalmente, sin que fuéramos a obtener beneficios personales, reunidas en un mítico grupo de whapp, un centenar de mujeres rionegrinas nos cedimos la palabra, nos dimos ideas, nos contamos secretos, nos ayudamos, trazamos estrategias, nos reímos hasta que nos doliera la panza, hablamos de política, fuimos ciento por ciento lo que somos a diario, mujeres sin disfraces porque estamos orgullosas de ser lo que somos, de emocionarnos, de estar siempre atentas a quienes nos rodean, de que nos importen poco, nada, las jerarquías”.

“El domingo tocamos el primer destino después de este maravilloso viaje. Podemos asegurar desde ahora que no es el destino lo que importa sino el viaje y que en este viaje maravilloso que no se detiene el domingo siempre tendrán sitio no solo otras mujeres que decidan acompañarnos sino todos aquellos que coincidan en este modo de ver y de vernos, en ese espíritu de horizontalidad y respeto, sin primeras figuras, sin marquesinas, con la simpleza de un desayuno de café con leche y pan con manteca”.

Gracias por difundir

MUJERES RADICALES DE RÍO NEGRO

Firmas :

