La Defensoría del Pueblo de la Provincia y el punto de vista de los candidatos

El fin del mandato de la actual defensora despertó el interés de varias personalidades del que hacer social. Tienen tiempo hasta el 30 de marzo para concursar por el puesto de Defensor/a del pueblo de la provincia de Río Negro y, aunque aun no hay inscriptos, cuatro interesados de perfiles muy diferentes exponen sus punto de vista. Una de ellas es la actual defensora, Nadina Diaz; otro es el Ex Secretario de Derechos Humanos Nestor Busso; También Juan Manuel Chironi, joven profesional y militante social y el Ex concejal Miguel Knech quien tiene una basta trayectoria en defensa de los consumidores, incluso con un libro escrito en relación al tema.

Para Nestor Busso, tiene una amplia trayectoria en la defensa de las políticas de Derechos Humanos, y fue uno de los impulsores y defensores de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Cree que “el mejor defensor del pueblo es el pueblo mismo, y la Defensoría es un instrumento para ayudar a la organización”.

Sabe que la definición sobre quién ocupará los próximos cinco años el puesto es netamente política. Lo define Labor Parlamentaria y lo reafirma la Cámara de Legisladores por los dos tercios de los votos. Por tanto, su definición para postularse o no, está íntimamente ligada a esa realidad: “Estoy analizando cuál es la perspectiva con la cual se va a hacer la selección. Si el oficialismo presenta candidato, si vale la pena ingresar al proceso de selección, y los apoyos que se podría tener en la Legislatura”.

Juan Manuel Chironi tiene un perfil nuevo dentro de la política. Con 34 años, es licenciado en Sociología, docente e investigador y actualmente trabaja en la Universidad Nacional de Río Negro. Se autoreferencia como militante social y se identifica con el espacio Nuevo Encuentro.

Asegura que el eje de su propuesta hará hincapié en “la independencia y autonomía, y es una garantía para que la Defensoría del Pueblo”. Por ello, aseguró, no tendría inconveniente en renunciar a su afiliación partidaria, ya que es un requisito que impone la ley.

Para Chironi, la Defensoría “es un órgano que tiene el objetivo de supervisar las distintas funciones de la Administración Pública, pero también la capacidad y posibilidad de aportar para la mejora de las políticas que se desarrollen en la provincia”. Quiere trabajar sobre mucho de lo que ya se hizo en el organismo para revalorizar los Recursos Humanos, y para ello está haciendo una análisis pormenorizado de todo lo actuado desde el año 1997 a la fecha.

En tanto, la actual Defensora del Pueblo, Nadina Diaz se afirma en la labor que realizó a lo largo de los últimos cinco años para buscar su reelección. Asegura que se ha “construido un equipo de trabajo muy sólido”, y que si bien se siente satisfecha con todo lo actuado, “aún creo que hay mucho que hacer”.

Al ser consultada sobre la posibilidad de que el oficialismo la apoye con los votos, Diaz asegura que las chances que tiene son las mismas que cuando fue elegida hace cinco años, “todas o ninguna. En el primer concurso en el que me presenté me decían que no tenía sentido, que no había posibilidades, hasta mi familia me lo decía”.

“Cuando me eligieron Defensora del Pueblo no existía JSRN, eran casi nulas las posibilidades que tenía de ser electa, mi papá no era legislador en ese momento. Estos 5 años respaldan un trabajo serio y vamos por mas”.

El registro para inscribirse se encuentra abierto y puede hacerlo cualquier ciudadano rionegrino. Al momento de registrarse debe presentar una propuesta de trabajo sobre el rol y las funciones que debe tener el organismo. También se elegirá un defensor adjunto.

Miguel Knech también es unos de los candidatos a la Defensoría del Pueblo, con más de 35 años en la Administración pública y 30 años en la docencia. Autor del 1º Manual de Defensa del Consumidor, ocupó lugares relevantes en Comisiones de Juntas Vecinales; Ex Concejal; Presidente y Fundador de Decovi (Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma) ; Director de Personal Docente, es Técnico Superior en Seguridad e Higiene y Docente. Knech tiene como objetivos: