Indignante: Por fallos como frenar tarifazos y a favor de los docentes fue suspendido el juez Arias

Se trata de un jury de enjuiciamiento por presunto mal desempeño del Juez en lo Contencioso Administrativo, enfrentado al macrismo, que lo deja al borde de la destitución, por lo cual quedará apartado de su cargo por un mínimo de 90 días y con parte del sueldo embargado. “No bajaremos los brazos”, respondió el magistrado.

Luis Federico Arias, un magistrado enfrentado al macrismo por sus fallos en cuestiones como frenar los tarifazos, el conflicto docente y el rechazo a descuentos a trabajadores estatales, entre otros, fue suspendido de su cargo como Juez Contencioso Administrativo 1 de La Plata a través de un fallo unánime del Jury de Enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires.

Con 10 votos contra cero, el tribunal lo removió por un mínimo de 90 días, hasta que se defina si lo destituyen, y decidió embargarle el 40% de su sueldo, a raíz de dos denuncias por supuesto mal desempeño de sus funciones. Tras conocerse la decisión del jury, Arias utilizó sus redes sociales para responder y agradecer el apoyo de numerosas personas: “Me quedo con el calor de los abrazos mojados por la lluvia, y el inmenso afecto de la gente. No bajaremos los brazos. Que no se confundan, que este no es el final, sino el comienzo”.

El magistrado acumula una denuncia de la exprocuradora bonaerense María del Carmen Falbo (continuada por su sucesor, Julio Conte Grand), por supuesto mal desempeño de funciones; otra del fiscal platense Marcelo Romero, muy ligado al macrismo bonaerense, por su actuación en la investigación sobre la cifra de muertos durante las inundaciones bonaerenses de 2013; y una más de Guillermo Castello, diputado provincial de Cambiemos, quien lo acusó de mostrar “una manifiesta parcialidad” política.

El tribunal de enjuiciamiento sesionó hoy en el Senado bonaerense y consideró validos, por una unanimidad, los fundamentos para que se inicie un proceso en su contra. Para el jurado, resultaron “admisibles” las denuncias por abuso de poder, mal desempeño e instigación a cometer el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario público, a pesar de que, según Arias, hay “irregularidades técnicas” en el proceso, que redundan en que se hayan violado “normas elementales”.

Arias atribuyó esas acusaciones a “una embestida del gobierno” en su contra “por fallos que no fueron de su agrado” sobre incrementos de tarifas, el conflicto docente y el rechazo a descuentos a trabajadores estatales, entre otros. “Hay una razón política y no jurídica detrás de esto. De hecho, mi actuación en la inundación de La Plata ya fue motivo de otro jury y el jurado descartó todo tipo de irregularidad”, aseguró según el diario El Día de La Plata.

En marzo, el magistrado ahora suspendido denunció “una caza de brujas, una persecución ideológica” de parte del gobierno nacional. El juez ya había tenido cruces con la gestión de Cambiemos en 2016, cuando rechazó los aumentos de tarifas.

El Tribunal estuvo presidido por la titular de la Corte Suprema, Hilda Kogan, y lo conformaron además cinco legisladores y cinco conjueces. Integraron el cuerpo los senadores Roberto Costa (Cambiemos), Jorge D’Onofrio (Frente Renovador) y Héctor Vitale (Peronista) y los diputados Pablo Garate (Frente Renovador) y Marcelo Feliu (FpV-PJ): todos ellos finalizan su mandato el próximo mes, aunque Costa, D’Onofrio y Garate seguirán siendo legisladores hasta el 2021.

En tanto, los conjueces que actuaron fueron Alejandro Molea (Lomas de Zamora), Osvaldo Pisani (San Isidro), Ambrosio Botarini (Pergamino), José Apaz (San Martín), Fabián González (Morón).