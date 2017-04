El exceso de un decreto provincial que modifica la ley nacional del impuesto a las ganancias

Una semana atrás, el Gobernador de la Pampa, Ing. Carlos Verna, eximió del pago del Impuesto a las Ganancias a todos los Funcionarios y Agentes Estatales mediante la emisión de un Decreto Provincial. Más allá de coincidir o no, con la medida adoptada por el Mandatario Pampeano, lo que se debería fustigar severamente es la acción inconstitucional, intencionada, que se caracteriza por un marcado sesgo individualista, invadiendo una competencia exclusiva del Congreso Nacional. Una acción de estas características, acompañada por la anuencia silenciosa de la Sociedad o de sus representantes, genera una jurisprudencia negativa, atentando directamente contra el Orden Constitucional Argentino.

En ese sentido, la situación no deja de sorprender, ya que una norma de menor jerarquía como un Decreto Pcial no puede modificar otra, de mayor jerarquía legal (Ley Nacional), invadiendo una competencia que le resulta propia y exclusiva al Congreso de la Nación. La inconstitucionalidad se materializa lisa y llanamente al rubricarse el decreto, minimizándolo con el hecho de ampararse en la autonomía provincial, donde les devuelve a sus empleados, lo que el Estado les quitó. Criterio entendible, que se puede compartir o no, pero demasiado pernicioso en su aplicación.

Lo señalado no debe mal interpretarse, no se critica el espíritu del beneficio otorgado sino la forma de implementarlo, ya que el Ing. Verna produce una relevante omisión hacia el orden legal establecido por nuestra Constitución Nacional.

En esa misma línea de razonamiento: ¿Se imagina si las autonomías provinciales dictan normas de acuerdo a sus propios criterios o conveniencias jurisdiccionales?, ¿Qué destino tendríamos como País?. Lo hecho, hecho está y ahora le toca su intervención al Gobierno Nacional, tramitando la anulación del desafortunado Decreto. Una cuestión tan delicada como la descripta, no debió haberse consumado y no debería consumarse nunca más en el futuro. Si bien, quién escribe considera que los salarios de los trabajadores no son “ganancias” que ameriten ser descontadas de los haberes mensuales pagados por el Estado y que los mismos provienen de la contraprestación que el empleador paga -a modo de remuneración periódica- al empleado por los servicios prestados por éste, no deberían presentar ningún tipo de descuentos.

Recordemos que nuestro País es representativo, republicano y federal y se respetan las autonomías provinciales, lo mismo debería suceder en reciprocidad con la Nación. Más allá del signo del Gobierno de turno que le toque gobernar, el daño que se produce a las Instituciones con tamaña decisión, debilita el sistema democrático en su conjunto.

Como propuesta alternativa, se podría apelar al derecho de Iniciativa Popular donde una determinada cantidad de personas (porcentaje de electores) propician una iniciativa (proyecto) que posteriormente deberá ser tratado en el recinto del Congreso de la Nación. El procedimiento presenta mayor lentitud pero siempre está impulsado dentro de la legalidad y legitimidad, lo demás resulta perjudicial para el Orden Constitucional Argentino.

Por Miguel Ángel Knecht

DNI 14.727.625