Criminal: Carrió dice que “no hay pruebas” contra algunos represores y pidió revisar los juicios

En las últimas horas, trascendieron declaraciones sobre los jucios a criminales de lesa humanidad que la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, realizó en un club del barrio de Belgrano en plena campaña, días antes de su arrollador triunfo en las urnas.

“Espero el consenso necesario para ver juicios de revisión en los casos que no haya pruebas. Porque realmente hay juicios donde no hay pruebas, hay otros juicios que tienen que quedar firmes y hay una situación que tiene que ser aplicada a todos por respetar los derechos humanos. Es que después de determinada edad, tu prisión es domiciliaria. Pero lo es en todos los casos”, planteó la co-fundadora de Cambiemos.

En igual tono, recordó: “yo soy autora de la ley de nulidad de obediencia debida y punto final pero nunca busqué la venganza. Y la verdad es que una sociedad que trata así a los ancianos…”.

“Además, se devuelve así con el ejemplo: ‘el derecho humano que me quitaste, yo te lo doy’. Pero hay casos que están bien juzgados y hay casos de los que no se tienen pruebas”, insistió.

En cuanto a la prisión domiciliaria, aseveró que tiene que ser “en todos los casos” después de los 70 años. “Y además ahora que está el chip este que vos no te podés mover, digo ¿por qué vas a dejar vivir a personas muriéndose?”, interrogó Carrió.

Acto seguido, consignó que “hay casos muy mal juzgados” y “procesos nulos”, aunque sí admitió que “en otros casos están muy bien juzgados”, como el de los “torturadores directos”.

“La verdad que el kirchnerismo usó esto como venganza. A una determinada edad, la prisión puede ser domiciliaria, y que esto rige para todos. No puede ser que se mueran en las cárceles enfermos. Los derechos humanos son para todos”, exclamó la socia política del presidente Mauricio Macri.

Luego sostuvo que “también los que ejercieron la violencia tienen que arrepentirse. Los que estuvieron en la guerrilla… ¿Por qué no tienen que respetar a la derecha? Porque resulta que hubo millones de argentinos que no estábamos con la guerrilla ¿Está claro? No estábamos con la violencia”.

Finalmente, la diputada nacional reelecta por Vamos Juntos reveló que se está “ocupando” para generar “consensos” para revisar los juicios, aunque en ese momento le rogó a los presentes no hablar del tema durante la campaña “porque lo único que va a servir es para embarrar la cancha, no para limpiarla”.