Alicia Kirchner: “Quieren mi cabeza para la campaña”

Tras lo acontecido en las últimas horas del viernes 21 de abril, cuando un grupo de manifestantes ingresaron y violentaron las instalaciones de la Residencia Oficial de la Gobernación, poniendo en peligro la integridad física de quienes permanecían adentro, la primera mandataria brindó declaraciones donde calificó los hechos como un “ataque organizado y planificado”.

ADJUNTAMOS A CONTINUACIÓN LA DESGRABACIÓN COMPLETA DE LA ENTREVISTA CONCEDIDA POR LA GOBERNADORA ALICIA KIRCHNER AL PROGRAMA “SECRETO DE SUMARIO” EMITIDO HOY SÁBADO 22 DE ABRIL POR RADIO 10 BUENOS AIRES.

Darío Villaruel: …Obviamente hay un comunicado Romina emitido, respecto de lo que pasó ayer. Leemos algunas líneas y después hablamos con la gobernadora.

Romina Calderaro: Sí. Recordemos que nos enteramos muy tarde anoche de lo que estaba sucediendo. Tal vez no de la mejor manera fue en el programa de Animales Sueltos donde el graph decía “CFK atrincherada en la residencia de la gobernadora”. Dice el comunicado, en Santa Cruz se está viviendo un linchamiento mediático. Hoy en Río Gallegos, por ayer, un grupo de no más de 200 personas participó de un montaje mediático que busca perjudicar a la provincia.

DV: Bueno Alicia Kirchner, ¿cómo le va? Darío Villaruel ¿Cómo anda?

Alicia Kirchner: Darío estaba escuchando el comunicado. Sí realmente fue un ataque organizado y planificado. De eso ninguna duda digo yo, tanto con el sector mediático como el político local, instigado por el diputado Costa. La verdad que estoy muy preocupada de que en mi provincia pasen este tipo de realidades porque nosotros… yo creo esto fue un ataque planificado. Creo que lo que quieren no es una protesta…cortar la calle. Eso bueno, es una manera de protestar pero querer entrar a la fuerza en la residencia, en una casa. Bueno eso ya forma parte de un ataque planificado.

DV: Y se ha hablaba de mucha gente. Usted dice, ¿Cuántas personas eran las que aparentemente fueron a querer copar esa vivienda?

AK: Sí. Aparentemente eran más o menos 200 personas. La verdad que me preocupé también porque ataques de este tipo no conducen a nada. ¿No es cierto? En algún momento alguien habló de represión. ¿Usted piensa que una represión dura horas? El ataque, la movilización empezó a las nueve de la noche y terminó a las 3 de la mañana y te cuento una cosa, éramos cinco mujeres solas con una bebe de 18 meses.

DV: Los diarios dicen que estaba Cristina Fernández. ¿Esto es así o no es así?

AK: Sí, mira hace un mes de un mes que no la veía y me vino a traer a su beba. Que tenía muchas ganas de verla, entonces vino a cenar. Vino a cenar temprano porque la beba se duerme a las diez. Bueno hoy la tuve acá en casa durmió porque la verdad que la chiquita a las diez tiene sueño… y hay que hacerla dormir. No tiene en cuenta este tipo de ataques que se producen. ¿No es cierto?

Pero la verdad que estoy muy preocupada porque te voy a explicar. Nosotros tenemos una provincia en estado crítico. Yo cuando asumí dije que la provincia estaba quebrada. Tengo un déficit de 6713 millones. Pero que es lo que pasa. Nosotros vivimos de las regalías petroleras, de la obra pública, de la coparticipación federal, de la coparticipación provincial. Y vos sabes que el precio interno del barril de crudo bajó de 65 a 50. También disminuyeron en un 17% las regalías y las obras públicas en todo el país disminuyeron y eso atenta también contra lo que es la coparticipación nacional. Bueno esta situación la conocen, la conoce el gobierno nacional. Yo necesito ayuda, es más estoy con la… con el trámite de un bono que espero que pueda salir en cincuenta días porque me tienen que dar todos los ok que corresponden en el gobierno nacional y lo que siento es que acá hay como una persecución política, mediática. Fíjate como se juntaron los canales, si ustedes hacen una observación en todo lo que se expuso en la noche de ayer. Y la verdad es que Santa Cruz tiene problemas, ¿no es cierto? Tiene problemas porque tiene con empleados municipales 86 mil sueldos. Y yo no eché a nadie. Yo no eché a nadie, porque quiero que la gente este contenida. Me preocupa este tipo de manifestaciones, porque digo de manera permanente, ¿no es cierto? Que si los sueldos no los puedo pagar es porque no recibo la ayuda respectiva porque me han bajado los ingresos. De cualquier manera quiero que sepan que se pagó la totalidad de la administración pública, se pagaron la totalidad… el 90% de los jubilados, me quedan 800 jubilados sin poder pagar de 18 mil. Pagué hasta 60 mil pesos el sueldo de los jubilados, pagué las distintas empresas, servicios públicos y demás. Me quedan parte de los docentes, sí. Porque ocupan el 42% de la masa salarial. Perdóname, habló así de esta manera tan sostenida porque realmente estamos trabajando para que la gente no se quede en la calle. No tenemos movimiento ni actividad económica.

DV: Se la nota muy preocupada por la situación

AK: ¿Cómo no voy a estar desesperada o preocupada si yo realmente siento la necesidad de la gente? No es que no la siento y me coloco al lado de la gente, al lado de mi pueblo. Pero la verdad cuando a vos te quieren colocar, en este caso yo digo que están recibiendo instrucciones de Duran Barba y quieren mi cabeza para la campaña electoral. ¿Vos sabes qué bueno quedaría para Durán Barba, quizás, Alicia Kirchner se tuvo que ir de Santa Cruz para la campaña electoral nacional?

RC: Claro Alicia, disculpe que la interrumpa pero eso estaban planteando ayer en Animales Sueltos. ¿No? Quedaba muy clara la voluntad de que usted terminara mal. Incluso planteaban la foto de usted saliendo en helicóptero versus la presunta voluntad del gobierno anterior de que Macri se fuera en helicóptero. Usted entiende. ¿No? Estaban generando…

AK: Sí entiendo perfectamente, no tuve la oportunidad de verla porque estaba más preocupada…

RC: Sí claro, estaba viviendo la situación.

AK: pero lo que realmente hay que entender que la baja producción de crudo, la suspensión de la obra pública retraen la actividad en la provincia. Yo decía los otros días, casi un diez por ciento bajó la actividad económica. Hay obreros de la construcción que hoy no tienen empleo y bueno uno tiene que contener no es cierto a todas las personas. Hoy el empleo público es la única fuente prácticamente de trabajo y todo lo que tiene que ver con el petróleo.

RC: Ahora, debe haber otras provincias complicadas también y calculo que el gobierno nacional las está ayudando.

AK: Bueno esa es una apreciación que es importante que la hagan ustedes. Yo vuelvo a decir esto fue un ataque planificado calificado, llama la atención, me llama la atención que estén tan atentos en Santa Cruz porque es permanente al nivel mediático la visita de distintos medios pero no para ayudar a los santacruceños. Yo me tomé el compromiso de ayudar a la gente otros están instigando, le hacen creen a la gente que tenemos ingresos, que tenemos plata, que no queremos pagar porque no queremos. A ver chicos, ¿a ustedes les parece que yo soy tan mala política que si tengo el dinero para pagar los sueldos no lo voy a pagar? Acá hay una sobredimensión de la planta de personal pero mi objetivo el día que asumí fue contener a todas las personas.

DV: ¿Usted pensó en algún momento en irse?

AK: No, por favor.

RC: Usted sabe, le tengo que contar esto. Yo escuché ayer una presunta versión de intervención, que no se sabe de dónde salió, desmentida. Ósea un periodista diciendo, quiero aclarar que a pesar de que es la voluntad del kirchnerismo no se va a intervenir la provincia.

AK: Mira hay cosas que a veces llaman la atención, el otro día dijo que fue una desinteligencia el Ministro de Justicia, vino acá sin pedir una audiencia conmigo, después cuando se dio cuenta que había sido un error, la pidió y yo inmediatamente se la di. ¿Quién fue a abrir al gremio de judiciales? Porque sí tengo un problema con la justicia… Ustedes saben que la justicia está enganchada con los sueldos de la corte. Entonces se enganchan no de acuerdo con el presupuesto que tiene la provincia de Santa Cruz sino de acuerdo con el presupuesto Nacional. Y eso la verdad trae muchísimos problemas, porque se gana menos. Por ejemplo el que trabaja en la administración pública gana cuatro o cinco veces menos, un empleado común, que la justicia. Y no voy a hablar de los magistrados que no está mal que ganen más. No está mal. Pero nunca en un presupuesto provincial me puedo enganchar con lo que gana la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque se manejan con el presupuesto nacional no el provincial.

RC: ¿Usted cree que se planteó también esta mesa de trabajo periodística anoche que hay un interés en afectar a Cristina Fernández de Kirchner en relación con su eventual candidatura? Porque una de las cosas que se dijo fue “en función de este incidente Cristina está evaluando no ser candidata”.

AK: Mira yo no voy a entrar a evaluar eso pero sí creo que hay una clara intencionalidad de decir todo lo que ha sido el proyecto nacional que condujo primero Néstor y después Cristina ha sido malo. Hay una clara intencionalidad. Poner en foco esta realidad. Yo la verdad que me he propuesto hablar y he hablado con muchos funcionarios nacionales muy bien pero después en los hechos pasan este tipo de cosas, que existían porque si vos tenés permanentemente el mundo mediático digitalizando por decirlo de alguna manera, digitando información. Bueno, pasan este tipo de cosas. Pero el esfuerzo que estamos haciendo es inmenso. Y créanme que quiero trabajar para mi provincia y por eso he tomado la responsabilidad. Hay algunos candidatos de la obstrucción, porque no son de la oposición o de la destrucción. Yo digo hay candidatos opositores obstructor o destructor. Nos encontramos con un candidato destructor, que elije permanentemente, yo ni lo mencionaba nunca porque la verdad que hablar de él me molesta, por todo lo que representa. Por todo lo que represente en tipo de cosas que nada tienen que ver con la unidad de los santacruceños. Yo quiero la unidad de los santacruceños, ¿me explico? La unidad aun en el disenso, fíjense que he llamado a un acuerdo social y hay un gremio, el gremio docente que no quiso hablar. Estamos hablando con distintos gremios y directamente planificaron su desacuerdo para hablar y están permanentemente en obstrucción. Yo no estoy en contra de los docentes, quiero que quede bien claro. Para nada. Sí con algún sindicato como es ADOSAC, que no tiene nada que ver con otros sindicatos docentes, que están permanentemente instigando y diferenciando

DV: Alicia acá la información habla de heridos, ¿usted pudo averiguar si hubo heridos en el incidente de anoche?

AK: Mire acá hubo dos personas que fueron atendidas en el hospital. Pero vuelvo a decir, yo jamás voy a ejercer la represión. Lo que se ha hecho fue un ataque, querían entrar a la vivienda. Es decir, se hubiesen quedado… una protesta, cortar una calle, hacer una marcha…todo está bien. Pero querer entrar a tu casa me parece ya una barbaridad.

DV: ¿Hubo algún detonante?

AK: …rompiendo puertas. El detonante no lo sé porque yo no estaba, rompieron vidrios, rompieron puertas. Te recuerdo que hace dos meses quisieron incendiar, hacer una fogata, rompían el cordón de la vereda. Te das cuenta que eso es un poquito raro

DV: Y Cristina Kirchner que obviamente charló con usted ¿qué piensa de todo esto? ¿Qué dice?

AK: Mira Cristina obviamente que está absolutamente preocupada y se da cuenta muy bien de que han querido hacer. Querían mi cabeza no tengas ninguna duda y también sabes que siempre hostigando lo que fue el proyecto nacional. Otra cosa importante, rompieron el nicho de gas, ¿a vos te parece que personas que hacen una protesta van a romper un nicho de gas?

RC: Claro, usted cree que es un intento de desestabilización muy claro.

AK: Sí. Yo lo que creo es que quieren mi cabeza para la campaña nacional electoral. Alicia Kirchner se tuvo que ir…

RC: Y más allá de explicar cómo está haciendo ahora en los medios que es lo que ocurrió ayer, como sigue su semana Alicia?

AK: Mira como hago siempre trabajando, haciéndole entender a la gente que estamos en un momento crítico. Vos sabes que yo dije desde el primer día, ustedes revisen todas mis declaraciones y siempre hablé de que teníamos una provincia quebrada. Realmente nunca deje de decir a la gente la verdad. Lo que pasa es que del otro lado hay quienes tomaban el micrófono con una clara intencionalidad política diciendo que no, que teníamos ingresos. Y quiero decirte lo siguiente el otro día salió, no me acuerdo si en la Nación o en Clarín, una información donde pedía Alicia Kirchner un adelanto de 300 millones de pesos, de adelanto de coparticipación. Bueno eso es un adelanto intrames. Si yo tengo por ejemplo en coparticipación 500 millones de pesos, me adelantan los 300 y en el mismo mes me lo empiezan a descontar. Para ayudarme a pagar los sueldos. Yo estoy agradecida, en esa parte sinceramente estoy agradecida pero no es que me lo dan y me lo ponen a cuenta de un crédito como sí hicieron el año pasado que me dieron 837 millones. Pero este año, hasta ahora, ha sido este tipo de ayuda y la verdad que yo tengo solamente en masa salarial, en sueldos líquidos 1595 millones.

DV: Alicia la última y le agradecemos este contacto con nosotros. ¿Qué le diría a la gente que la votó y los que no la votaron? El santacruceño que hoy está escuchando o que puede tener contacto directo con usted. ¿Qué le diría en función de la situación de la provincia?

AK: Que la provincia tiene la complejidad que le dije desde el primer día. La provincia tiene recursos que vamos a salir, pero también necesito el apoyo de Nación. Si en 60 días o en 50 como me dicen, porque ya hicimos todos los trámites habidos y por haber, me falta el visto bueno nacional, sale el bono que es de 350 millones de dólares indudablemente… fíjese que ya casi todas las provincias emitieron deuda, yo todavía no. Y esto también gracias a la complejidad de una oposición destructiva que en su momento no quería este endeudamiento. Pasan muchas cosas en la provincia. Le diría por ejemplo ustedes vieron que aumentaron los servicios de luz y de gas. Bueno yo en el año 2015 absorbí todos los gastos de ese servicio y dejé la tarifa igual que en el año 2012. Recién la subí un poco este año, pues fíjense los diputados de Cambiemos tomaron una medida de amparo colectiva para paralizar esa medida que solamente alcanzaba a un 75% – 100% no el 1225% que subió la Nación. Para que vos tengas una idea yo en el 2015 pagaba la factura 5 millones ahora la pago 45 y para Cambiemos es muchísimo acá a nivel provincial pero no a nivel nacional.

DV: Alicia muchas gracias por este contacto con Radio 10.

AK: No, para nada. Y a la gente le diría que tenga confianza, que estamos en un momento crítico pero ustedes me conocen y saben que tenemos un equipo de gente que se compromete con el pueblo. Y yo estoy totalmente comprometida con Santa Cruz y la quiero sacar adelante y con la ayuda de todos lo vamos a hacer. Muchísimas gracias.

DV: De nada. La última y yo sé…

AK: ¿La última? Dale (risas)

DV: yo sé que no es el momento pero por ahí… soy periodista y se lo tengo que preguntar. ¿Cristina va a ser candidata o no?

AK: A ver chicos esas cosas se la preguntan a Cristina. No lo tomen a mal. Tengan ustedes muy buenos días y quiero traer tranquilidad a mi pueblo por dios, tranquilidad.

DV: Un abrazo grande Alicia.

AK: Un abrazo grande.